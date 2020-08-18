Администрация Трампа разрешила добывать нефть и газ в заповеднике на Аляске

В ближайшее время власти США, если не будет судебных исков, могут приступить к выдаче лицензий на добычу этих полезных ископаемых в прибрежной части заповедника Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Администрация президента США Дональда Трампа приняла план по добыче нефти и газа в Национальном арктическом природном заповеднике в штате Аляска, сообщает Associated Press (AP).

Программу разработало Министерство внутренней безопасности США. Исполняющий обязанности главы ведомства Дэвид Бернхардт сообщил, что создание этой программы станет началом "нового этапа в истории американской энергетической независимости".

Вскоре власти США смогут начать выдавать лицензии на добычу топлива на побережье заповедника на северном побережье Аляски. Участок занимает более 6,3 тыс. квадратных километров и расположен на побережье моря Бофорта.

- Годы бездействия остались позади, и теперь у нас есть решительный план по использованию энергетического потенциала заповедника в интересах будущих поколений американцев, - заявил Бернхардт.