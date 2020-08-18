Путин спрогнозировал рост российской экономики

Владимир Путин дал оценку российской экономике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На встрече с главой "Роснефти" Игорем Сечиным президент Владимир Путин обсудил рост российской экономики.

Глава РФ отметил. что сокращение темпов развития экономики в нашей стране будет меньше, чем во многих других странах мира, в том числе европейских.

«Мировая экономика будет расти, и российская будет расти... Судя по всему, у нас сокращение, падение будет меньше, чем во многих других странах, в том числе европейских странах. Посмотрим по результатам года. Рано или поздно это пройдет, повторяю, везде, и нужно будет отвечать на тот вызов, который будет связан с ростом мировой экономики», - сказал Владимир Путин.

Президент также поинтересовался о том, как обстоит ситуация с коронавирусом. Владимир Путин обсудил с Игорем Сеченым сохранение рабочих мест для специалистов в период пандемии, что также является существенным моментом в поддержании российской экономики, передает РИА Новости.