Синоптики рассказали, каким будет наступающий сентябрь

Синоптики рассказали о погоде на сентябрь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики поделились предварительными прогнозами на предстоящую осень. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, более точные прогнозы на сентябрь готовятся к 31 августа. Пока же можно сказать, что первый осенний месяц будет теплым.

В европейской части страны температура будет около или выше нормы.

- Не исключены контрасты: первая половина месяца будет холодной, а – теплой. В среднем же получится та самая температурная норма. Последние годы сентябрь был достаточно комфортным, с продолжительным бабьим летом, — отметил Роман Вильфанд в беседе с «Известиями».

Впереди еще две недели лета и стоит успеть насладиться данными деньками. Тем более предпоследняя неделя лета обещает быть теплой, пишет RT.

- В центральной части страны ожидается 22–25 градусов по Цельсию, местами — до 27 тепла. Можно назвать это реабилитацией за те холода и дожди, которые нам периодически подкидывало лето, — пояснил метеоролог центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Экологи сходятся во мнении, что это лето было благоприятным по своему воздействию на природу.

- выпавшие осадки сказались только положительно. На деревьях отсутствуют желтые листья, это говорит о достаточном количестве влаги, - заключил научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

А вот аномально теплые зимы влияют на природу негативно. Сильные морозы играют санитарную роль, вредоносные организмы вымирают, а во время теплой зимы они сохраняют свою активность и начинают вредить растениям уже с ранней весны.