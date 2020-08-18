"Коллективный иммунитет - не спасение": В ВОЗ рассказали, как остановить коронавирус

В ВОЗ назвали способ остановить коронавирус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коллективный иммунитет не сможет остановить коронавирус, потому что у подавляющего большинства населения он еще не сформировался. Сейчас для того, чтобы бороться с болезнью, надо максимально ограничить распространение инфекции, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

- На данный момент мы, глобальное население, еще далеко не достигли того уровня иммунитета, который позволяет остановить данное заболевание. И мы должны сфокусироваться на том, что необходимо делать для ограничения распространения вируса, а не жить в надежде, что коллективный иммунитет станет нашим спасением. Сейчас это не решение, - сообщил Райан в ходе брифинга.

Ранее в ВОЗ сообщили, что мир выходит в новую фазу пандемии коронавируса. Пока это происходит локально - в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Там меняется группа риска, группа основных распространителей. Заболевают в основном люди от 20 лет, стало больше 30-летних.