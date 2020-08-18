Школьникам в Краснодарском крае перед уроками будут измерять температуру

Губернатор Вениамин Кондратьев проверил, как идет подготовка школ к 1 сентября. Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края.

В школах Краснодарского края с 1 сентября вводится «утренний фильтр» - обязательное измерение температуры перед началом занятий. Сотрудники образовательных учреждений будут вести учет и следить за самочувствием детей. Если температура у ребенка окажется повышенной, его сразу же изолируют вызовут скорую.

Всего в школах Кубани в этом году сядут за парты 680 тысяч учеников, из них 76 тысяч - первоклассников. На подготовку к началу учебного года губернатор региона Вениамин Кондратьев выделил 1,8 млрд рублей.

- Это деньги на капремонт, благоустройство, обеспечение безопасности. Мы ни одной копейки не сократили на финансирование социальных программ и проектов. До 20 августа все ремонтные работы должны быть завершены, а школы и детские сады полностью готовы, - рассказал губернатор во время совещания краевого совета безопасности.

Вениамин Кондратьев обратил особое внимание на меры эпидемиологической безопасности в школах. Для образовательных учреждений закупаются бесконтактные термометры, тепловизоры, запас антисептиков.

- Только на приобретение устройств обеззараживания воздуха из краевого бюджета выделено 172 млн рублей, - рассказал губернатор. - Все школы должны быть обеспечены соответствующими приборами.

За каждым классом будет закреплен свой учебный кабинет, чтобы минимизировать риск распространения инфекции. За оставшееся до 1 сентября время будет разработан алгоритм работы школьных столовых. Необходимо организовать график питания так, чтобы избежать очередей в столовых и буфетах.

Глава региона подчеркнул: при этом нельзя забывать, что 1 сентября для детей - это праздник, который должен запомниться, даже несмотря на отказ от традиционных торжественных линеек. С каждым годом в школы Кубани приходит все больше новых учеников, ежегодный прирост - около 26 тысяч детей. Благодаря строительству новых зданий в большинстве районов Кубани ребята теперь занимаются в одну смену. Но в Краснодаре, Горячем Ключе, Анапе, Новороссийске, Армавире и Сочи нагрузка на учебные заведения по-прежнему высока.

Во время совещания губернатор также обсудил организацию безопасности и антитеррористической защищенности в школах. Все образовательные учреждения Кубани обеспечены специализированной охраной: 96% школ, 86% детских садов и учреждений допобразования заключили договоры с казачьими ЧОПами.

– Камеры видеонаблюдения, кнопки тревожной сигнализации есть в каждой школе. Эти камеры и кнопки должны исправно работать. Охранники должны четко понимать, как реагировать в любой ситуации. Мы это все не для галочки делаем, а чтобы обеспечить безопасность детей, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.