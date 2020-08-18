Польша начала принимать белорусов, которые хотят уехать из республики

16 августа в Кракове прошли демонстрации в поддержку протестующих в Беларуси Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Польши предоставили возможность быстро пересечь границу для тех белорусов, которые хотят покинуть республику, сообщил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

Он также рассказал в эфире радиостанции RMF FM, что МИД попросил консулов Польши выдавать визы в случае угрозы. Кроме того, замглавы МИД Польши сообщил, что граждане Беларуси обращались за помощью, не имея документов, и им предоставляли "быстрый путь" для вынужденного побега из своей страны по политическим причинам.

- И он открыт для всех, кто чувствует угрозу, - отметил Пшидач.

Замглавы МИД также добавил, что уже есть люди, которые получили поддержку, и отметил, что это "не может быть призывом, а только гарантией на случай проблем".

Страны Евросоюза, Канада, Ирландия и Великобритания не признали прошедшие выборы президента легитимными. Они настаивают на проведении честного голосования и выражают свою поддержку протестующим.

Протесты в Беларуси начались после того, как 9 августа ЦИК объявил предварительные итоги выборов, по которым Александр Лукашенко получил поддержку 80,1% избирателей, а Светлана Тихановская - 10% голосов.