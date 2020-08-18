Вдова погибшего в аварии Захарова назвала Ефремова убийцей

Жена погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова назвала актёра убийцей Фото: Иван МАКЕЕВ

Маргарита Захарова, жена погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, назвала актёра убийцей, сообщила корреспондент "Комсомольской правды" Алёна Мартынова из зала суда.

- Это убийца, - заявила в суде Маргарита Захарова, отвечая на вопрос, кем она считает Михаила Ефремова.

- Суд будет решать, убийца - не убийца! - ответил адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

Она также сообщила в суде, что ничего не знала об отношениях мужа с другой женщиной.

- Серёжа был такой... Добрый, нежный, ласковый, - перечисляет женщина. - Я за ним была как за каменной стеной! Ну да, муж работал в Москве, виделись мы редко, все силы он отдавал детям... Слёзы душат, сердце разрывается от боли.

- Водички дать? - спросил Эльман Пашаев.

Напомним, ДТП с участием пьяного Ефремова произошло вечером 8 июня в центре Москвы. Выехав на встречную полосу, Ефремов врезался в фургон. Утром его водитель, 58-летний курьер из Рязани Сергей Захаров скончался в реанимации.