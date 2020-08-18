«Он здоровый человек!»: Добровинский высказался о состоянии Ефремова

Адвокат оценил результат работы врачей Боткинской больницы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник началось очередное заседание по делу о ДТП, участником которого стал Михаил Ефремов. Александр Добровинский, который выступает в защите родственников погибшего Сергея Захарова, на встрече с журналистами 18 августа высказался о состоянии обвиняемого.

«Он здоровый человек! Это такой феномен прекрасный, когда человек 11-го числа слег, а сегодня пришел в себя», - сказал адвокат.

Также правозащитник отметил, что врачи Боткинской больницы, в которую отвезли Ефремова неделю назад, «очевидно, гениальны», раз смогли за короткий срок поставить на ноги человека после инсульта.

Напомним, что Михаила Ефремова обвиняют в смертельном ДТП произошедшем 8 июня на Садовом кольце. Джип актера вылетел на встречную полосу и врезался в фургон Сергея Захарова. От полученных травм житель Рязани скончался в больнице. Судмедэксперт заявила, что курьер мог бы выдержать столкновение, но этому помешала жировая эмболия, которая явилась причиной смерти Захарова.