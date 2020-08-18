Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Европейского совета Шарль Мишель рассказал, что во вторник, 18 августа, обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Белоруссии.

«Я только что обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом России Путиным», - написал в своем Twitter глава Евросовета, отметив, что «только мирный и действительно инклюзивный диалог может разрешить кризис в Белоруссии».

Напомним, ранее российский лидер обсудил ситуацию в республике с немецким канцлером Ангелой Меркель и французским коллегой Эммануэлем Макроном

В ходе телефонного разговора с президентом Франции, Путин сообщил, что придерживается принципов невмешательства во внутренние дела Белоруссии и «подчеркнул недопустимость оказания влияния на белорусское руководство». Ранее Макрон заявлял о своей поддержки белорусских оппозиционеров, и призывал Евросоюз оказать поддержку активистам.

Канцлер Германии заявила о необходимости «немедленно освободить политических заключенных и вступить в общенациональный диалог с оппозицией».