Срочникам бесплатно выдадут водительские права категории D Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Солдатам-срочникам, проходящим военную службу, предложили бесплатно выдавать водительские удостоверения категории D и подкатегории D1. Молодых людей освободят от уплаты государственной пошлины в 2-3 тысячи рублей.

Соответствующий законопроект главы комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова и других депутатов «Единой России» уже поддержали в правительстве.

Если документ будет окончательно утвержден, то изменения внесут в статью 33335 части второй Налогового кодекса РФ.

Помимо данных категорий предлагается освободить от уплаты пошлин солдат (матросов) и сержантов (старшин), которые обучаются на тракториста-машиниста и по долгу службы будут управлять данными техническими средствами или самоходными машинами.

В заключении кабмина говорится, что «законопроект имеет социальную значимость в условиях сокращения доходов части населения в связи с COVID-19. С учетом изложенного правительство законопроект поддерживает».

В Госдуме отметили, что инициатива поможет поднять престиж воинской службы в стране, пишет газета "Известия".

Ранее в Госдуме поддержали еще одну инициативу - ограничить работу кальянных до конца 2020 года. эта мера поможет предотвратить распространение коронавируса, уверены парламентарии, пишет Rt.