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Коронавирус Covid-19

ВОЗ развеяла популярный миф о распространении коронавируса

В организации рассказали об исследовании китайских ученых
Елена ГильмановаЕленаГильманова
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ВОЗ развеяла популярный миф о распространении коронавируса

ВОЗ развеяла популярный миф о распространении коронавируса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Данных о случаях заражения коронавирусной инфекцией через пищу нет. Такое заявление сделал исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

«Нет никаких доказательств, что продукты питания или пищевые цепи задействованы в передаче коронавируса», - заявил исполнительный директор ВОЗ.

Консультант ВОЗ и эпидемиолог Мария Ван Керкхове также сообщил о тщательном изучении возможности заражения коронавирусной инфекцией через пищу. Она рассказала, что китайские власти проверили несколько сотен тысяч упаковок на предмет наличия на них вируса, в результате его удалось обнаружить менее чем на десяти упаковках.

Напомним ранее Всемирная организация здравоохранения рассказала о факторе, влияющем на смертность от коронавируса. По данным ВОЗ, риск летальных исходов при заболевании коронавирусной инфекцией значительно увеличивает загрязненный воздух.

Распространение коронавируса в мире