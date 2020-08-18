Видео посадки военной авиации на грунтовый аэродром в Ростовской области появилось в сети

Экипажи военной авиации совершили посадку на грунтовый аэродром в Ростовской области

Во вторник, 18 августа, экипажи оперативно-тактической, армейской и военно-транспортной авиации выполнили сложнейший элемент летной подготовки – посадку на грунтовый аэродром на земляном участке Погорелово в Ростовской области в рамках специальных учений.

На видео, опубликованном в сети, можно увидеть, как военнослужащие оборудовали грунтовый аэродром, на отдельной площадке которого совершили посадку экипажи десяти вертолетов Ми-26, Ми-8АМТШ и Ми-35М, а также четырех штурмовиков Су-25СМ3 и самолета Ил-76МД, после чего экипажи совершили взлеты с грунтового покрытия для дальнейшего перебазирования.

Специальное военное учение проводится одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Волгоградской, Астраханской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Крыму, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии, Дагестане, Чечне, а также на военных базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии.

В ходе учения отрабатывается управление в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также при подготовке и проведении стратегической операции.