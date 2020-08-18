Психические заболевания усугубляют течение COVID-19 Фото: REUTERS

Исследование ученых из Сычуаньского университета, Каролинского института и Университета Исландии ответило на вопрос: как заболевания психического характера могут влиять на протекание коронавируса. Оказалось, что люди, страдающие расстройствами, тяжелее переносят болезнь.

Ученые проанализировали состояние здоровья 421 тыс. человек, среди которых 50 815 — люди с психическими расстройствами, которые наблюдаются у специалистов. Средний возраст исследуемых на момент вспышки коронавируса составил 67,8 года, 43% участников — мужчины.

Те, кто оказались на контроле у психиатров, тяжелее переносили коронавирус. Стоит отметить, что иные инфекционные заболевания данная категория людей тоже переносит сложнее, так как фиксируются изменения в иммунных реакциях.

Российские специалисты соглашаются, что исследуемая категория пациентов испытывает трудности с соблюдением социальной дистанции, часто они неправильно носят защитные маски и не могут ограничить контакты.

- То есть, увеличивается риск заражения. А принимаемые для лечения психических расстройств препараты также могут оказывать негативное влияние в том числе на иммунную систему, - пояснила «Известиям» врач-инфекционист, сотрудник научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института РУДН Елена Белова.

Специалист отметила, что люди с такими расстройствами входят в группу риска, обозначенную ВОЗ.

Люди, находящиеся в зоне риска из-за пандемии:

Курильщики - 63,9%,

Люди с лишним весом - 31,8%,

Сердечники и люди с хроническими болезнями - 21,7%,

Астматики - 17,4%,

Больные сахарным диабетом - 14,9%,

Пациенты с легочными заболеваниями -14,3%,

Пациенты с хроническими заболеваниями почек - 7,0%.

Ранее Новосибирский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» запустил второй этап испытаний вакцины COVID-19, пишет RT.