Ученые назвали три продукта, которые помогают бороться с похмельем

Aинские ученые узнали, как бороться с похмельем Фото: EAST NEWS

Ученые из Финляндии выяснили, какие продукты помогают бороться с похмельем. Они пришли к выводу, что пища с высоким содержанием аминокислоты L-цистеин уменьшает симптомы помелья.

Этот элемент содержится в таких продуктах, как сырое куриное яйцо, сырые семечки подсолнечника или свежие зерна гороха.

- Исследование обнаружило статистически значимую связь между L-цистеином и уменьшением симптомов похмелья. То есть L-цистеин уменьшал головную боль, тошноту, стресс и тревогу, - говорится в исследовании.

Эксперимент проводился следующим образом: одна группа волонтеров с симптомами похмелья употребляла таблетки L-цистеина, а другая - плацебо. После этого у добровольцев измерили содержание алкоголя в крови его концентрацию в воздухе при дыхании.

Кроме этого, на следующее утро после употребления алкоголя волонтеры заполняли анкету, чтобы оценить тяжесть симптомов похмелья.

Ученые отмечают, что это первое исследование, которое показывает, что простая аминокислота, такая как L-цистеин, помогает бороться с похмельем.