Эксперты прокомментировали планы по созданию цифровых профилей для таксистов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксперты прокомментировали новости о создании цифровых профилей для таксистов. Инициатива принадлежит ГИБДД, специалисты ведомства прорабатывают идею с внедрением электронного сервиса, позволяющего компаниям проверять водительские права и отслеживать онлайн нарушения водителей.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов уверен, что создание цифровых профилей позитивно скажется на безопасности перевозок. К тому же, система не позволит таксисту перерабатывать.

- Сейчас после отработанной смены таксист может подключиться к другой диспетчерской службе. Некоторые водители проводят за рулет по 18-20 часов, но это неправильно. Работа водителя такси требует концентрации и внимания, - комментирует «Известиям» эксперт.

По его мнению, цифровой профиль поможет избежать таких ситуаций и исключит риск для жизни пассажиров и окружающих.

В свою очередь председатель Координационного совета Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков тоже напомнил о переработках таксистов.

- Важно знать, кто находится за рулем автомобиля. К тому же, доступ к цифровым профилям должен быть у профсоюзов, потому что когда коммерция взаимодействует с властью может появиться коррупционная составляющая, что приведет к удорожанию, — отметил он.