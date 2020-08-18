Эпидемиолог рассказал, как победить коронавирус

Эксперт рассказал, как побороть коронавирус Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный эпидемиолог Екатеринбурга, эксперт по вопросам санитарного благополучия с 35 летним стажем Александр Харитонов заявил, что спасти от коронавируса может только вакцина. В противном случае, для выработки коллективного иммунитета придется ждать слишком долго, и болезнь может унести множество жизней.

«COVID-19 очень коварен и заразен, чтобы в обществе возник коллективный иммунитет нужно либо всем переболеть, заплатив за иммунитет смертельными случаями, либо привиться», - цитирует Харитонова «Российская газета».

Эксперт добавил, что прививки не ослабляют иммунитет человека, как думают некоторые, а наоборот стимулируют его работать еще активнее.

«Любое введение вакцины - это прежде всего стимуляция иммунной системы человека на активную работу. Она способствует выработке антител, иммунная система начинает сопротивляться, защитные механизмы начинают работать», - подчеркнул Харитонов.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России было выявлено 4 748 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом почти у полутора тысяч пациентов с коронавирусом никаких клинических проявлений болезни не было, передает сайт argumenti.ru.