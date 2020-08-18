Рябков рассказал о стратегических переговорах с США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о стратегических переговорах между Москвой и Вашингтоном, которые состоялись во вторник, 18 августа, в Вене. По его словам, диалог оказался продуктивным и энергичными.

Рябков отметил, что диалог России и США по стратегической стабильности интенсифицировался с 22 июня.

«Мы сейчас занимаемся весьма интенсивным, плотным, углубленным рассмотрением вместе с США ключевых проблем, связанных с сохранением важных элементов системы контроля над вооружениями, и определением того, как дальше действовать в этой сфере, на какой основе и по каким вопросам», - рассказал замминистра

При этом замминистра не видит сдвигов позиции Вашингтона в сторону продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). По его словам, американская сторона сохраняется заинтересованность участия Китая в переговорах по стратегической стабильности.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп назвал переговоры по соглашению о ядерном разоружении с Москвой крупнейшей международной проблемой. Позже спецпредставитель американского лидера по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил, что Вашингтон направит на переговоры с Россией одну из самых высокопоставленных делегаций. По его словам, это показывает насколько серьезно Штаты относятся к этому вопросу