Врач объяснила, как отличить COVID-19 от гриппа и простуды Фото: REUTERS

Врач-терапевт высшей категории, главный врач одной из московских многопрофильных клиник Татьяна Романенко рассказала, как отличить коронавирус от гриппа или простуды.

По словам специалиста, все три заболевания начинаются примерно одинаково. В первые дни нет высокой температуры, ощущается легкая слабость и недомогание. А вот дальнейшая картина различается и указывает на конкретное заболевание.

- На начальном этапе ковидная инфекция может иметь какое-то сходство с банальной вирусной инфекцией, а потом начинаются отличия, - отмечает врач в беседе с "Ридусом".

Например, обычная простуда или ОРВИ богата катаральными явлениями. Невысокая температура, насморк, першение в горле, ломота в мышцах донимают пациента.

Легкая форма коронавируса сопровождается иными симптомами:

заболевший ощущает потерю обоняния, потерю вкуса, многие отмечают, что вроде бы ничего не болит, но жизненных сил нет.

У болезней разнятся и сроки. Неосложненная вирусная инфекция — ОРВИ — длится от трех до семи дней. Если болезнь не отступила, то значит присоединилась инфекция.

- В случае с коронавирусом заболеванием может длиться до 14 дней. Зачастую, как рассказывают мои пациенты, это недомогание затягивается и до трех недель, — отмечает врач-терапевт. Если же человек заразился тяжелой ковидной инфекцией, то сразу поднимается температура до 38,5—39 градусов.

- Появляется кашель, ощущение нехватки воздуха, одышка. В таком случае требуется срочная госпитализация. А отличие гриппа от заражения коронавирусной инфекцией — в сильной головной боли и ломоте во всем теле. Традиционно улучшение при гриппе наступает на десятые сутки, чего не скажет о коронавирусе, - резюмировала специалист.