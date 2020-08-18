США готовы продлить СНВ-3 на «некоторый период времени» при определенных условиях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон сообщил о готовности продлить продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на «некоторый период времени» и при определенных условиях. Об этом сообщил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, который возглавлял американскую делегацию стратегических переговоров двух стран, прошедших во вторник, 18 августа, в Вене.

«В общем и целом согласие есть, но необходим огромный объем работы для продвижения вперед», - сказал он на телефонном брифинге, отметив, что дискуссии порой проходили в напряженном ключе, но «переговоры были полезные для обеих сторон». При этом Биллингсли назвал вопрос продления СНВ-3 «наиболее неотложной проблемы этого десятилетия».

Как писал сайт kp.ru, после переговоров возглавляющий российскую делегацию замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что не видит сдвигов позиции Вашингтона в сторону продления договора

Напомним, сейчас стоит проблема продления договора. Москва предложила продлить договор на пять лет. Президент США Дональд Трамп предлагает включить в договор Китай. Кроме того, Вашингтон выдвигает условия о необходимости включить в переговоры новейшие российские вооружения. По словам, министра иностранных дел России Сергея Лаврова, это «означает стучаться в открытую дверь».

В то же время в НАТО сообщала о заинтересованности в продлении СНВ-3 даже если к соглашению не присоединится Китай. Сенат США заявил о намерении ограничить возможности главы Белого дома «наносить ущерб» этому договору