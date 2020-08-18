В Совфеде объяснили, почему вопрос с третьими выплатами на детей до сих пор не решен

Многие родители рассчитывают получить десять тысяч рублей и в августе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россияне просят правительство продлить коронавирусные выплаты на детей от 3 до 16 лет. Многие надеются получить десять тысяч рублей в августе, чтобы на эти средства собрать детей к школе.

Пока в правительстве не приняли соответствующего решения. Тем временем на сайте Сhаngе.оrg под соответствующей петиций поставили свои подписи уже 260 тысяч человек.

Как сообщил телеканалу «360360» первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, механизм выплат отработан, осталось решить вопрос финансирования. Только при наличии средств в правительстве смогут принят положительное решение. Предыдущие выплаты получили 26 миллионов детей.

- Конечно, средства нужны перед началом учебного года. Но, повторюсь, вопрос достаточно серьезный с точки зрения финансирования. Средства достаточные большие и их нужно где-то изыскать, - заключил сенатор.

В Госдуме отметили, что пока данный вопрос отмечается только кулуарно.

- Пока только на уровне идей и желаний, но законодательных предложений такого формата нет, — отметил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Не исключено, что вопрос с выплатами будет решен в ближайшее время, пишет сайт argumenti.ru.