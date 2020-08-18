Трамп заявил о намерении США обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона обсудить с Москвой ситуацию в Белоруссии.

«Мы говорим со многими людьми, и в подходящее время мы будем говорить с Россией, будем говорить с другими», - рассказал американский лидер

По словам главы Белого дома, в Белоруссии мало демократии, но протест выглядел мирным. «Я люблю демократию, это важное слово, похоже, мы не видим много демократии в Белоруссии. Но, определенно, это большая демонстрация и, определенно, она мирная», - отметил он

Напомним, свой первый комментарий по поводу происходящего в Белоруссии Трамп дал только 17 августа, когда протесты в стране продолжались уже более недели. Тогда американский лидер назвал ситуацию ужасной и сообщил, что Вашингтон внимательно следит за происходящим в республике.

Гораздо ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил о поддержке освобождения задержанных в Белоруссии протестующих, и назвал нечестными прошедшие 9 августа выборы президента в Белоруссии.