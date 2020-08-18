Сотрудники МВД Беларуси обратились к народу

МВД Белоруссии обратилось к жителям страны Фото: REUTERS

МВД Беларуси опубликовало обращение своих сотрудников к народу. В нём силовики отказываются присоединяться к протестующим и осуждать действующую власть.

- Разделяем ответственность за всё то негативное, что во время последних событий пришлось испытать мирным согражданам, - сказано в обращении.

Также в МВД попросили белорусов не вестись на призывы манипуляторов к насилию над силовиками.

- Мы, милиционеры Беларуси, обращаемся к жителям нашей страны! Мы разделяем ответственность за все то негативное, что во время последних событий пришлось испытать мирным гражданам. Мы приветствуем обстоятельный разбор каждой ситуации и ее принципиальную оценку, - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД, - От нас ждут пафосного расставания с удостоверениями, присоединения к колоннам протестующих, публичного осуждения коллег и власти в целом. Этого не будет!

Протесты в Беларуси начались 9 августа. После того, как Лукашенко, по данным ЦИК одержал победу с поддержкой 80,1% избирателей. Силовики жестоко подавляли протесты, задерживали сограждан и журналистов, в том числе иностранных. В отношении протестующих применяли водомёты, свето-шумовые гранаты, резиновые дубинки и пули.

По данным МВД, за первую неделю протестов было задержано более 6,7 тысячи демонстрантов, среди силовиков пострадали 120 человек, трое протестующих погибли.