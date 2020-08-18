Лукашенко назвал создание Координационного совета попыткой переворота

Лукашенко обвинил своих противников в попытке захвата власти — «со всеми вытекающими последствиями» Фото: REUTERS

Александр Лукашенко заявил, что созданный Светланой Тихановской координационный совет - попытка переворота.

- Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало - передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями, - заявил Лукашенко.

Он также предупредил участников совета, что власти примут "адекватные меры" в ответ.

- Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы, - добавил Александр Лукашенко.

Действующий президент Беларуси назвал участников штаба оппозиции нацистами.

- Из бывших "прикорытников", как они их называют. Там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты. Посмотрите этот список, - заявил Лукашенко.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что 14 августа Тихановская объявила о создании в Беларуси Координационного совета для обеспечения трансфера власти. Политик призвала международное сообщество помочь в организации диалога с властями.

17 августа доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова опубликовала на своей странице в Facebook предварительный состав Координационного совета. В него вошли 36 человек. Среди них правозащитники, журналисты, лауреат Нобелевской премии и бизнесмены.

Первое собрание Координационного совета прошло сегодня, 18 августа. На нём участники должны были сформировать требования к власти.