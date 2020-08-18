Лукашенко: белорусские войска приведены в полную боевую готовность

Александр Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Белорусские войска на западных границах страны приведены в полную боевую готовность и готовы к выполнению своих обязательств. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, уточнив, что для наведения порядка властям пришлось задействовать отдельные подразделения сил специальных операций.

«Очень жаль, что отдельные подразделения, особенно сил специальных операций, нам пришлось задействовать для наведения порядка внутри страны», - заявил белорусский лидер.

По его словам, у республики появляются проблемы внутри и извне, и это скоординированные действия, а происходящие в стране «еще даже не пик».

Напомним, когда белорусский лидер обсуждал протесты в стране на специально созванном заседании Совбеза, он заявил о начале «внешней агрессии» против республики, в которую, по его словам, «понаехали из Польши, Голландии, Украины, с этой "Открытой России"».

Позже Лукашенко заявил о наращивании западными странами военной мощи на границах республики, и что стране не нужны «заморские правительства», те, кто будет управлять страной на расстоянии, из других стран. По его словам, республику хотят сделать «отхожим местом Запада» и «санитарной зоной между Востоком и Западом».