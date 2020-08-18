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Протесты в Белоруссии

Рябков: Россия крайне негативно оценивает заявления запада и давление на Белоруссию

Замглавы МИД РФ считает, что республика способна сама найти пути решения проблем, сложившихся после выборов президента
Анастасия РышковаАнастасияРышкова
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Россия негативно оценивает давление на Белоруссию

Россия негативно оценивает давление на Белоруссию

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия крайне негативно оценивает западные заявления и давление на Белоруссию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Белоруссия самостоятельно способна найти выход из сложившейся ситуации, считает дипломат.

«Это очередное проявление двойных стандартов. Бывали разного рода ситуации в других странах, когда подобного рода активности со стороны целого ряда коллег, в том числе входящих в Евросоюз, мы не наблюдали. Мы считаем, что Белоруссия вполне в состоянии самостоятельно найти выход из этой ситуации», - подчеркнул Рябков.

Замглавы МИД РФ отметил, что попытки прессинга извне являются попытками переформатирования геополитических ландшафтов.

«Мы это осуждаем и не считаем, что это правильный путь», - сказал дипломат.

Напомним, что после президентских выборов 9 августа в Белоруссии поднялась волна протестов. Граждане страны, несогласные с результатами голосования вышли на улицы городов. Мирные демонстрации быстро превратились в противостояние между гражданскими и ОМОН. Тысячи белорусов были задержаны и отправлены в СИЗО. ЕС заявил, что готов ввести санкции против ряда государственных деятелей на фоне беспорядков. В некоторых странах Европы прошли акции в поддержку граждан республики. 18 августа Владимир Путин провел телефонный разговор с лидерами двух стран Германии и Франции. Меркель и Макрон обеспокоены беспорядками в Белоруссии. Канцлер Германии «подчеркнула необходимость запуска национального диалога в Белоруссии для преодоления кризиса».