Лукашенко провёл еще один телефонный разговор с Путиным Фото: REUTERS

Во вторник, 18 августа, президенты Белоруссии и России, Алесандр Лукашенко и Владимир Путин провели еще один телефонный разговор.

Российский лидер проинформировал белорусского коллегу о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которых политики обсудили ситуацию в Белоруссии.

Напомним, в ходе телефонного разговора с французским лидером, Путин сообщил, что придерживается принципов невмешательства во внутренние дела Белоруссии и «подчеркнул недопустимость оказания влияния на белорусское руководство». Незадолго до этого Макрон заявлял о своей поддержки белорусских оппозиционеров, и призывал Евросоюз оказать поддержку протестующим.

Немецкий канцлер, которая ранее пыталась связаться с белорусским президентом через дипломатические каналы, заявила о необходимости «немедленно освободить политических заключенных и вступить в общенациональный диалог с оппозицией».