Новые дороги и IT-платформа: Стало известно, чем привлечет инвесторов Нижегородская область

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области.

Правительство Нижегородской области реализует комплекс мер по улучшению инвестклимата и повышению эффективности взаимодействия с инвесторами.

- По итогам 2019 года наш регион вошел в топ-20 национального инвестиционного рейтинга АСИ, поднявшись за год с 39-го места на 18-е. Это беспрецедентный прорыв, которого не достигал за всю историю данного исследования ни один регион. Но ни в коем случае нельзя останавливаться, необходимо улучшить результат, войти в десятку лидеров, а в перспективе – и в пятерку», - подчеркнул глава региона Глеб Никитин.

Губернатор поручил правительству разработать план мероприятий на 2020-2021 годы по повышению инвестпривлекательности региона с учетом мнений предпринимательского сообщества. Так, планируется создать единое окно для взаимодействия инвесторов и ресурсоснабжающих организаций при решении вопросов о подключении к коммунальным сетям. Предусмотрена разработка прототипа IT-платформы для оказания спектра госуслуг инвесторам. Отдельное внимание уделят развитию дорожной сети: при выборе участков для строительства и ремонта, в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», будут учитывать близость к трассам предприятий, инвестирующих в развитие.