"Проект для 60 миллионов человек": эксперты рассказали, как создавался новый дизайн сайта KP.RU

Фото: KP.RU

Не так давно "Комсомольская правда" обновила дизайн сайта. Новое оформление создавали специалисты из компании AGIMA. Сегодня vc.ru рассказывает, как проектировался сайт, с какими сложностями сталкивались дизайнеры, и что из этого получилось.

По данным Google Analytics, аудитория «Комсомольской правды» — более 60 млн человек в месяц. Поэтому при создании нового дизайна специалистам предстояло учесть множество факторов, интересов и приоритетов пользователей.

Проанализировав источники трафика, программисты выяснили, что 73% всех пользователей читают "Комсомолку" с мобильных устройств. Потому решили добавить рекламные размещения на смартфонах.

- При проектировании я видел главную задачу в том, чтобы создать баланс между удобством для пользователей и бизнес-эффективностью нового сайта, - рассказал Дмитрий Подлужный, Руководитель направления проектирования интерфейсов AGIMA.

- AGIMA решила для нас важную проблему уменьшения рекламной нагрузки на пользователя, - подчеркнула Анна Шашлова, коммерческий директор KP.RU.

Она добавила, что в целом сайт был готов к экспериментам, но в определенных рамках. Все таки с такой большой аудиторией шутить не приходится. В AGIMA полностью справились с этой задачей.