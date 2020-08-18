Шойгу обсудил с американским коллегой укрепление мер доверия

Сергей Шойгу Фото: Минобороны РФ

В ходе телефонных переговоров министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с американским коллегой Марком Эспером укрепление мер доверия и транспарентности для предотвращения инцидентов, а также «ситуацию в различных регионах мира». Об этом сообщили в российском военном ведомстве, где уточнили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны

«Руководители военных ведомств обсудили вопросы укрепления мер доверия и транспарентности с целью предотвращения инцидентов в ходе военной деятельности сторон», - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны России.

Напомним, сегодня, 18 августа, в Вене завершились стратегические переговоры между Москвой и Вашингтоном. По словам возглавлявшего российскую делегацию замглавы Министерства иностранных дел России Сергея Рябкова, диалог оказался продуктивным и энергичными, однако дипломат не увидел сдвигов позиции США в сторону продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).