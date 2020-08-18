Лукашенко заявил, что оппозиция лоббирует «ползучий запрет русского языка» в стране

Лукашенко заявил, что языковой проблемы в стране никогда не существовало Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на заседании Совбеза, что оппозиция лоббирует «ползучий запрет русского языка» в республике.

«Вводится понятие уголовной ответственности за оскорбление белорусского языка. Слушайте, а у нас что, факты такие были когда-то, что мы оскорбляли свой родной язык? Никогда этого не было», - сказал Лукашенко.

Глава республики подчеркнул, что отношение к языкам в Белоруссии вполне толерантное и разговаривать на белорусском или русском языке никто не запрещал.

«Мы определились с вами, мы прошли и перевернули эту страницу. Мы определились, как будем действовать в плане белорусского и русского языков. У нас они государственные. Мы договорились, что не будем педалировать эту тему. Разговаривайте на любом языке. У нас и английский не запрещен, никакой. Иди китайский, английский изучай. Нет, надо взвинтить эту проблему языковую», - передает слова Лукашенко агентство Белта.

Напомним, что массовые беспорядки начались в Белоруссии после выборов президента республики. Несогласные с результатами голосования граждане устроили демонстрации. Мирные акции превратились в столкновения с правоохранительными органами. Тысячи гражданских отправлены в СИЗО. Более 158 человек до сих пор находятся в больницах. Граждане Белоруссии требуют перевыборов. Проигравшая на выборах кандидат Светлана Тихановская заявила о своей готовности стать национальным лидером республики.