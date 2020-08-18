Посол России рассказал о своей встречи в МИД Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев провел встречу с белорусской стороной в здание Министерства иностранных дел Белоруссии.

Комментируя прошедшую встречу, российский дипломат сообщил, что она была плановой, и обсуждался вопрос подготовки к Форуму регионов и совместной коллегии Министерств иностранных дел.

Покадая здания МИД Бедоруссии, Меценцев сообщил об отсутствии планов российских дипломатов в республике проводить встречу с представителями белорусской оппозиции не планируется.

«К оппозиции - нет, не собираюсь», - передает ТАСС слова российского посла.

Напомним, в ходе прошедших ранее телефонных разговоров президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко подтвердили готовность в случае обострения конфликта совместно реагировать на ситуацию в рамках ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности).