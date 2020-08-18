Российский генерал погиб при взрыве бомбы на пути автоколонны в Сирии Фото: REUTERS

Российский генерал погиб после взрыва бомбы на пути российской автоколонны в Сирии, которая возвращалась после гуманитарной акции. Трагедия произошла в 15 километрах от сирийского Дейр эз-Зора. Об этом сообщили в Министерстве обороны, и пообещали оказать семье погибшего всю необходимую помощь.

В результате взрыва ранения получили трое российских военных, один из которых погиб от полученных тяжелых ранений. Погибшим был старший военный советник в звании генерал-майора. Он будет посмертно представлен к государственной награде.

Напомним, днем ранее, 17 августа, сирийский солдат погиб и двое пострадали при атаке американского беспилотника близ Эль-Камышлы, в районе Телль-Захаб. ВВС США нанесли авиаудар по блокпосту сирийской армии после того, как военные не пропустили американский патруль через КПП на маршруте следования.