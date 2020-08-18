SpaceX вывела на орбиту еще 58 интернет-спутников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская компания SpaceX осуществила запуск двухступенчатой ракеты Falcon с 58 интернет-спутниками проекта Starlin. Таким образом орбитальная группировка SpaceX будет состоять уже из 653 космических аппаратов системы Starlink.

Как сообщает компания SpaceX, запуск был осуществлен в 10:31 по времени Восточного побережья США (17:31 мск) со стартового комплекса LC-40 на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась уже в шестой раз, совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе «Of Course, I Still Love You», которая находилась в Атлантике в 634 километрах от космодрома на мысе Канаверал.

Напомним, программы глобального широкополосного интернета Starlink должна состоять из почти 4 тысяч 500 спутников, которые будут двигаться на высоте 1100 - 1300 километров. Еще 7 500 аппаратов выведут на высоту более 346 километров. Такое количество космических объектов позволит обеспечить широкополосным доступом в интернет. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.