Штаб Тихановской заявил об отсутствии политических целей у Координационного совета оппозиции Фото: REUTERS

Координационный совет белорусской оппозиции не имеет политической программы и политических целей. Такое заявление сделал юрист штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

Напомним, ранее политик сообщила о готовности к диалогу с действующей властью при помощи совета, созданный для обеспечения трансфера власти, и призвала международное сообщество помочь в организации этого диалога.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал создание Координационного совета попыткой переворота, и предупредил вошедших в его состав о принятие «адекватных мер». При этом участников штаба оппозиции белорусский лидер назвал нацистами.