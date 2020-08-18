Нижегородцы выбрали место установки стелы «Город трудовой доблести»

Автор фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Почти 92 тысячи нижегородцев приняли участие в голосовании по выбору места для установки памятной стелы в честь присвоения Нижнему Новгороду почетного звания «Город трудовой доблести»

Онлайн-голосование на сайте ЗаНижний.рф проводилось в период с 10 июля до 15 августа 2020 года.

На выбор предлагалось 5 вариантов: Благовещенская площадь, площадь Революции (около Московского вокзала), «Парк Победы», Комсомольская площадь и остров «Гребневские пески».

Большинство голосов – 22 977 – отдано за Благовещенскую площадь.

- Мне хочется поблагодарить всех, кто принял участие в голосовании. Неравнодушие нижегородцев по отношению к истории родного региона в июле уже отмечал президент России Владимир Путин. За полгода в поддержку присвоения Нижнему Новгороду почетного звания было собрано 846 тысяч подписей, - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

После подведения итогов голосования стартует конкурс архитектурных проектов стелы. Работы архитекторов будет оценивать экспертная комиссия. Лучшие проекты представят на общегородское электронное обсуждение. В соответствии с проектом, одобренным жителями, изготовят стелу, которую установят в городе в следующем году.