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Беспрецедентные меры: Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал план по восстановлению экономики

Регион предоставит инвесторам субсидии на оплату процентов по кредитам
Ксения БогдановаКсенияБогданова
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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал план по восстановлению экономики. Фото предоставлено пресс-службой Администрации Краснодарского края.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал план по восстановлению экономики. Фото предоставлено пресс-службой Администрации Краснодарского края.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал план по восстановлению роста экономики региона. В него вошли меры, направленные на преодоления кризиса и поддержку наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, а также целый ряд преференций, которые открывают широкие возможности для инвесторов.

Утвержденный губернатором документ предполагает, что рост инвестиций в основной капитал составит не менее 2,2%. Кроме того, в регионе планируется реализовать 100 новых инвестпроектов. Чтобы дать им «зеленый свет», Краснодарский край пойдет на беспрецедентные меры поддержки инвесторов. Так, в течение трех лет регион будет предоставлять субсидии на оплату процентов по кредиту в размере ключевой ставки по инвестиционным проектам, стоимость которых составит от 100 млн до 1 млрд. рублей. При этом инвестпроекты должны стартовать в период с 1 сентября 2020 года до 31 декабря 2021 года. Как подчеркнули в министерстве экономики Краснодарского края, субсидии инвесторам на оплату процентов по кредитам в регионе выделяются впервые.

Кроме того, инвесторы получат и возмещение затрат на создание объектов инфраструктуры инвестиционных проектов. Новый план по восстановлению экономики закладывает на это значительные суммы: только в 2021 году из бюджета на эти цели будет направлено 2,6 млрд рублей.

– Ранее уже предпринимались меры по снятию инфраструктурных ограничений – инвестпроекты синхронизировались с проектами развития энергоснабжающих компаний, использовались возможности простаивающих предприятий, - отметили в региональном министерстве экономики. - Однако выделение прямого финансирования в таком объеме на эти цели в крае планируется впервые.

Напомним, ранее на поддержку жителей и бизнеса во время пандемии власти Краснодарского края выделили более 18,5 млрд рублей. В пакет антикризисных мер вошли отсрочки по платежам, средства на поддержку предпринимателей, матпомощь многодетным родителям, малоимущим гражданам, а также семьям с детьми, в которых один из родителей потерял работу. Кроме того, принятые властями меры поддержки малого и среднего бизнеса позволили в два раза (по сравнению с общероссийским) расширить список наиболее пострадавших от коронавируса сфер деятельности.