МВД Белоруссии отказалось присоединиться к «колоннам протестующих» Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что ведомство не намерено вставать на сторону оппозиции.

«Мы, милиционеры Беларуси, обращаемся к жителям нашей страны! От нас ждут пафосного расставания с удостоверениями, присоединения к колоннам протестующих, публичного осуждения коллег и власти в целом. Этого не будет!» - говорится в заявлении пресс-секретаря ведомства, которая отметила, что в стране формируется ошибочная установка, согласно которой быть милиционером и сотрудником ОМОНа становится стыдно и плохо.

Чемоданова также подчеркнула, что в ведомстве не берутся судить «ту малую часть милиционеров, которые сегодня покинули службу по внутренним убеждениям». По ее словам, некоторые сделали это из-за подогретого в интернете порицания

Напомним, протесты в Белоруссии начались после прошедших 9 августа президентских выборах. В первые дни ОМОН преследовал протестующих в том числе во дворах домов, местные жители прятали их в своих квартирах. Силовики избивали и тех, кто пришёл возложить цветы к месту гибели протестующего, у которого в руках взорвалась граната. Пришедших отправляли в автозаки, а снимавших это журналистов избивали и грабили. После этого по улицам белорусских городов выстроились «живые цепи» солидарности, которые призывали милиционеров остановить насилие и присоединиться к требованиям оппозиции