Глава энергетической компании Пономарев обвиняется в неуплате налогов на 9,7 млрд рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Во вторник, 18 августа, завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего глава энергетической компании Константина Пономарева, обвиняемого в многомиллиардном уклонении от уплаты налогов. Согласно решению Генпрокуратуры, обвиняемый пойдет под суд за уклонение от уплаты налогов на сумму более 9,7 млрд рублей и покушении на мошенничество в сумме более 5,4 млрд рублей.

Как сообщает Следственный комитет, в ходе расследования было установлено, что в 2010 году Пономарев в рамках урегулирования спора получил от крупной компании на счета подконтрольного ему юридического лица около 25 млрд рублей, которые перевел на собственные счета без уплат налога на прибыль и на добавленную стоимость

Через четыре года от лица подконтрольной компании Понамарев передал свои дизельные электростанции для электроснабжения потребителей, но при помощи мошеннических схем попытался получить с госпредприятия «Кубаньэнерго» деньги за аренду в размере более 5,4 млрд рублей. В данном случае противоправные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

В СК отмечают, что свою вину Пономарев не признал.