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ГИБДД опровергла штрафы за установленный на крыше машины багажник

Однако ведомство напомнило об административной ответственности за самодельные конструкции, не соответствующие требованиям безопасности
Елена ГильмановаЕленаГильманова
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ГИБДД опровергла штрафы за установленный на крыше машины багажник

ГИБДД опровергла штрафы за установленный на крыше машины багажник

Фото: "КП" Архив

Госавтоинспекция опровергла введение штрафов за установленный на крыше машины багажник и внешние фары, но напомнила, что за самодельные конструкции, не отвечающие требованиям безопасности, есть административная ответственность.

В ГИБДД напомнили о ряде публикаций, в которых говорилось о введении штрафов за установку на автомобиль так называемого нештатного оборудования, в том числе внешних световых приборов, фаркопов и дополнительных багажников на крыше машины

«Изложенная в материалах СМИ информация не соответствует действительности», - приводит ТАСС комментарий ведомства.

Напомним, ранее в ходе онлайн-форума «Комсомольской правды» заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин сообщил, что в ближайшей перспективе, возможно увеличить максимально допустимый порог скорости на высокоскоростных участках дорог до 130 км/ч, а с развитием документов по стандартизации, технологии, уборке, содержанию и ремонту таких дорог «можно замахнуться» и на 150 км/ч.