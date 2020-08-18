МВД Белоруссии назвало число остающихся под стражей участников протеста Фото: REUTERS

Министерство внутренних дел Белоруссии сообщил, что на данный момент под арестом за участие в несанкционированных акциях протеста остаются 44 человека.

«В настоящее время в местах содержания задержанных территориальных ОВД республики остаются 44 административно арестованных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях», - говорится в заявлении ведомства.

В сообщении отмечается, что списки граждан, находящихся в ОВД, размещены на информационных стендах или у входа в места заключения.

МВД Белоруссии также сообщило о шести гражданах, находящихся в ЦИП ГУВД Мингорисполкома, «с которыми проводятся необходимые следственные действия». Информация о них размещена при входе в здание центра.

Напомним, что в ходе массовых акций протеста в Белоруссии после выборов были задержаны тысячи человек. При этом силовики превышали полномочия. Днем ранее в Следственном комитете Белоруссии подтвердили получение заявлений от участников протестов, которые пожаловались на избиения со стороны правоохранителей. В ведомство поступило большее 600 обращений от активистов, получивших телесные повреждения во время задержания. Еще около ста человек рассказали, что их избили уже после, в СИЗО.