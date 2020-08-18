Американские журналисты восхитились смекалкой российских подводников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский журнал Forbes восхитился новым способом запускать ракеты сквозь толстый арктический ледяной панцирь, придуманный российскими подводниками.

В издание отмечают, что российские субмарины, как и американские, несут свое боевое дежурство в Северном Ледовитом океане, где возможно эффективно скрываться от противолодочных самолетов, спутников и других средств слежения под ледяным панцирем, толщина которого составляет до пяти метров. Также возможен запуск межконтинентальные баллистические ракеты по оптимальной траектории. При этом есть минусы, связанные с толстым слоем льда, который затрудняет запуск ракет, поскольку ледяную поверхность изначально надо пробить.

Ранее использовались только два способа. В одном случае экипаж субмарины искал полынью, но возникали проблемы при необходимости быстро выполнить приказ, когда поблизости сложно было отыскать отверстия нужного размера.

Во втором случае подлодка всплывала и ломала лед своим корпусом, который в результате мог получить повреждения. Кроме того, факт всплытия делал субмарину уязвимой для потенциального противника.

Как отметили эксперты издания, при помощи нового способа российские атомные подводные лодки могут запускать баллистические ракеты с ядерными боеголовками прямо сквозь арктические льды.

«Российским морякам пришла в голову блестящая идея: запустить сперва ракету с боеголовкой большой разрушительной силы, которая пробила бы во льдах дыру, чтобы через нее могла пройти МБР», - пишут журналисты издание.