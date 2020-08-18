«Необходима роль наших соседей»: Координационный совет Белоруссии призвал Россию и Евросоюз стать посредниками на переговорах

Координационный совет Белоруссии призвал Россию и Евросоюз стать посредником на переговорах Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Координационный совет белорусской оппозиции считает, что Россия и Евросоюз должны стать посредниками в переговорах между протестующими и официальными властями республики. Об этом сообщил ставший член координационного совета экс-директор театра Ивана Купалы Павел Латушко, отметив, что это посредничество в интересах как Москвы, так и Брюсселя.

«Здесь необходима роль наших соседей — России и Европейского союза. Мы заинтересованы, чтобы свой совет, медиацию между обществом, которое будет в определенной степени представлять, и властью высказали эти уважаемые партнёры», - сообщил Латушко на пресс-конференции.

По его мнению, возникшую проблему можно решить именно с помощью внешнего посредничества.

Напомним, ранее Максим Знак, юрист штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил об отсутствии политических целей у Координационного совета, а также о готовности общаться со всеми странами, включая Россию, Украину и Евросоюз.