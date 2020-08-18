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Глава Госавтоинспекции Крыма: Дорожная инфраструктура полуострова развивается, при Украине таких темпов не было

Начальник УГИБДД ГУ МВД России по республике Крым полковник полиции Анатолий Борисенко стал гостем радио «Комсомольская правда»
Екатерина БелоконоваЕкатеринаБелоконова
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За сутки по мосту и трассе Таврида проезжают в среднем 32 тысячи автомобилей

За сутки по мосту и трассе Таврида проезжают в среднем 32 тысячи автомобилей

Фото: Антон ПИКУС

Несмотря на ограничения, с начала 2020 года только по Крымскому мосту на территорию полуострова проехало более 3,8 миллиона транспортных средств. За аналогичный период 2019-го эта цифра равнялась 3,7 млн. Получается, что за сутки по мосту и трассе Таврида проезжают в среднем 32 тысячи автомобилей. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Республике полковник полиции Борисенко Анатолий Владимирович.

Он подчеркнул, что Таврида позволила жителям Крыма быстрее добираться в южные районы полуострова. Также строительство автомобильной дороги положительно отразилось на обеспечении безопасности дорожного движения. Фиксируется снижение аварийности по региону в целом.

«Дорожная инфраструктура в Крыму развивается. Развивается хорошо. Темпов развития, которые мы имеем с момента вхождения полуострова в состав России, при Украине не было», - отметил Анатолий Борисенко в беседе с ведущими программы «Россия в движении» Анатолием Челышевым и Натальей Агре.

Снижение аварийности фиксируется в регионе уже не первый год. Если за первые полгода 2019-го в Крыму произошло 1110 ДТП, то за аналогичный период 2020-го - 951. Число погибших в авариях снизилось с 1482 человек до 1203. Кроме того, в сравнении с прошлым годом фиксируется уменьшение показателей в рамках детского транспортного травматизма.

«Каждый погибший - это ЧП лично для меня», - подчеркнул полковник полиции.

Автоновости