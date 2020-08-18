Госавтоинспекция: Проверки всего пассажиропотока положительно сказываются на снижении числа ДТП

Обычно в сутки по крупным региональным дорогах проезжают около 20-30 тысяч машин Фото: Shutterstock

Временно исполняющий обязанности начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю полковник полиции Александр Золотарев стал гостем радио «Комсомольская правда» и рассказал о дорожной ситуации в регионе.

«Наступление курортного сезона однозначно отражается на загруженности основных магистралей», - сообщил Александр Золотарев.

Согласно данным статистики Госавтоинспекции МВД России, обычно в сутки по крупным региональным дорогах проезжают около 20-30 тысяч машин, а с наступлением курортного сезона - до 53 тысяч. Это довольно резкий всплеск загруженности, но транспортные артерии справляются со сложившейся ситуацией.

«Что касается аварийности - нам удалось в этом году удержать обстановку, фиксируется снижение всех трех показателей аварийности», - констатировал Александр Золотарев.

Так, например, по сравнению с прошлым годом число погибших в ДТП снизилось на 26%. Также фиксируется уменьшение количества аварий, которые случились по вине водителей автобусов. По мнению Александра Золотарева, здесь положительно сказалась практика проверок всего пассажиропотока на отдельно взятом участке. В Ставропольском крае эта практика введена с июля этого года.

«Важно при данных мероприятиях вести масштабную разъяснительную работу, а всем участникам дорожного движения нужно понимать, что это не придирки ведомства - все направлено на сохранение жизней и здоровья, прежде всего, пассажиров», - подчеркнул ВРИО начальника УГИБДД ГУ МВД России Александр Золотарев.