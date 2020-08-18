«Протестующие и террористы»: Трамп перепутал Беларусь с терроризмом

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Во время пресс-конференции президент США Дональд Трамп не расслышал вопрос о Белоруссии, и переспросил о террористах.

«Поддерживаю ли я протестующих и террористов?» - спросил глава Белого дома, отвечая на вопрос о его отношении к ситуации в Белоруссии и возможном послании для Москвы.

Как писал сайт kp.ru, когда американскому лидеру пояснили, что речь шла о Белоруссии, Трамп заявил о намерении США обсудить ситуацию в республики с Россией и «с другими». Президент отметил, что в Белоруссии «мало демократии», однако, по его словам, протест, который он назвал большим, выглядел мирным.

При этом в своем первом комментарии по поводу происходящего в республики, Трамп назвал ситуацию в стране ужасной, но сообщил, что Вашингтон внимательно следит за происходящим в республике. Отметим, что первый комментарий американский президент дал только 17 августа, когда протесты в стране продолжались уже более недели.