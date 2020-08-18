Сенат США представил последнюю часть доклада о «российском вмешательстве» в американские выборы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спецкомитет по разведке Сената Конгресса США представил пятую, заключительную часть доклада по проведенному сенаторами расследованию о «российском вмешательстве» в прошедшие американские выборы 2016 года. Примерно на одной тысячи страниц говорится о контактах между российской стороной и соратниками победившего в ходе голосования Дональда Трампа.

«Пятая и заключительная часть посвящена контрразведывательной угрозе, в ней описан широкий спектр российских усилий по оказанию влияния на предвыборный штаб Трампа и выборы 2016 года … рассматриваются многие аспекты контрразведывательной угрозы, исходящей от операции российского влияния», - говорится в опубликованном докладе.

Сенат снова указывает на контакты экс-руководителя предвыборного американского лидера Пола Манафорта с деловым партнером Константина Килимника, одного из главных фигурантов расследования бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера. Отмечается, что бывший соратник главы Белого дома врал сотрудникам ФБР, офису спецпрокурора и членам большого жюри о связях с Килимником.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 18 августа, и.о. главы министерстве внутренней безопасности США заявил, что американские власти «израсходовали запас лиц, против которых можно ввести санкции».

Напомним, ранее советник американского президента Роберт О'Брайен ни раз говорил, что Москве не было смысла вмешиваться в выборы и добиваться избрания Трампа