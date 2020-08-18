Совбезе ООН обсудил ситуацию в Белоруссии и ее воздействии на мир Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 18 августа, Совет безопасности Организации Объединённых Наций по инициативе Соединённых Штатов и Эстонии организовал закрытое обсуждение событий в Белоруссии, а также их влияние на мир и безопасность в Европе.

Как сообщили в пресс-службе МИД Эстонии, в ходе обсуждения эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в своем выступлении выразил глубокую обеспокоенность чрезмерным применением силы властями Белоруссии во время протестов, и призвал Совбез предотвращать «насильственные конфликты». По его словам, долг организации заранее предупреждать и повышать уровень информированности.

«Мы видели, что происходит в разных странах мира, когда несвободные и нечестные выборы проваливаются и не принимается во внимание оправданное недовольство людей», - заявил в ходе своего выступления Рейнсалу

Глава эстонского МИД подчеркнул, что любое внешнее вмешательство в дела Белоруссии угрожает миру, безопасности в самой стране и во всем регионе, и заверил, что Эстония «продолжит внимательно наблюдать» за событиями в соседней республики, а «при необходимости различными и самыми подходящими способами» поддерживать внимание Совбеза.

Напомним, ранее президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии предложили свое посредничество для урегулирования ситуации в Белоруссии, а также сообщил о намерении помочь в укреплении ее независимости и суверенитета, и представили план вывода республики из кризиса с созданием специального Национального совета, а также проведению новых президентских выборов