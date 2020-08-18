Госавтоинспекция мониторит соцсети в поисках публикаций о нарушениях ПДД

Участники дорожного движения стали более сознательно подходить к вопросу управления транспортным средством Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Несмотря на то, что за последние два месяца - с 21 июня и по настоящий момент - на территории Краснодарского края въехало более 2,7 миллиона машин, что на 16% больше аналогичного периода прошлого года, Госавтоинспекция не отмечает роста случаев управления транспортом в нетрезвом виде в регионе. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по региону подполковник полиции Сергей Примаков.

Он подчеркнул, что участники дорожного движения стали более сознательно подходить к вопросу управления транспортным средством. К тому же, для пресечения нарушений и привлечения водителей к ответственности сейчас используются самые современные методы.

«Мы постоянно мониторим соцсети, где-то помогают блогеры в части выявления публикаций о нарушении ПДД нерадивыми водителями - агрессивное вождение, перевозка пассажиров на крыше автомобиля, выезд на полосу встречного движения. Это позволяет в кратчайшие сроки привлечь нарушителя к ответственности», - сказал Сергей Примаков в беседе с ведущими программы «Россия в движении» Натальей Агре и Антоном Челышевым.

Замглавы управления подчеркнул, что в регионе также на постоянной основе проводятся мероприятия по контролю за пассажирскими перевозками. Особое внимание уделяется безопасности детей.