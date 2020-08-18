Россиян предупредили о росте цен на автомобили Фото: Александр ГЛУЗ

Несмотря на ограничения из-за пандемии и временное прекращение работы многих торговых точек июль в этом году показал рост продаж по сравнению с прошлым годом на семь процентов. В августе спрос на транспорт также будет расти, но вместе с тем в скором времени могут увеличиться цены на автомобили. Об этом в эфире НСН рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

Специалист опроверг информацию о дефиците у дилеров.

- В целом такой рост продаж нетипичный для лета. Надо понимать, что дилеры на работали с апреля по май, а некоторые еще и в июне. Но сейчас все производители выходят на докризисный уровень. Заработали крупный заводы, правда пока что осторожно. Не требуют, чтобы склады были забиты, скорее под заказ. Дефицит этот только для тех людей, кто хочет немедленно купить и уехать, - объяснил Игорь Моржаретто.

Он также предупредил о росте цен на автомобили к концу текущего года. Продажи уже более или менее успокоились, в конце 2020 года они должны упасть минимум на 20%. Но стоимость транспорта будет однозначно расти, поэтому сейчас самое подходящее время купить машину.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что ГИБДД опровергла введение новых штрафов за установление багажника на крыше автомобиля. При этом специалисты инспекции напомнили, что за самодельные конструкции, не отвечающие требованиям безопасности, есть административная ответственность.