Совбез ООН проведет экстренное заседание в связи с мятежом в Мали Фото: REUTERS

В эту среду, 19 августа, Совет безопасности Организации Объединенных Нацией должен провести экстренное заседание по поводу ситуации в Мали, где произошел серьезный военный мятеж. Об этом во вторник ТАСС сообщил источник в ООН.

- Внеочередная встреча Совета безопасности Организации пройдет 19 августа в закрытом формате, - рассказал источник агентства.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал военных в Мали незамедлительно освободить главу государства и членов кабинета министров.

Напомним, что военный мятеж начался утром 18 августа на армейской базе в предместье столицы Мали, города Бамако. По предварительным данным, мятежом руководит полковник и бывший глава военное школы на данной базе Садио Камара.

Днем мятежники арестовали президента Мали и премьер-министра государства, а также спикеров парламента и министров правительства, включая руководителей МИД и министерства финансов.